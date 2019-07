Mogelijk compromis voor recreanten en exploitant De Put

OTTOLAND • Angela Bazen van Recreantenvereniging De Put en Hans Kramer, exploitant van De Put, hebben woensdag 10 juli afspraken op papier gezet over de toekomst van de Ottolandse camping. De afspraken bezorgen Bazen echter 'geen euforisch gevoel', Kramer is tevreden.

Het onder leiding van een rechter opgestelde document heeft een voorlopig karakter. De leden van de recreantenvereniging hebben drie weken de tijd om akkoord te gaan. Tijdens een zitting die ongeveer vijf uur duurde, is een compromis opgesteld met achttien afspraken.

Jaarcontract

Recreanten die nog geen contract hebben getekend, biedt Kramer de kans om dit alsnog te doen. Zij krijgen dan een overeenkomst dat ook voor 2020 geldig is. Ook in de jaren erna zal de recreant steeds een jaarcontract krijgen aangeboden, op voorwaarde dat hij/zij zich als goede huurder gedraagt.

Geen verzet

In ruil voor de kans alsnog een contract te ondertekenen, mag de vereniging zich niet langer verzetten tegen de plannen van Kramer om op het terrein 100 tot 150 chalets voor arbeidsmigranten te plaatsen. Verder komt Kramer de campinggasten tegemoet door de verwijderde tafeltennistafel terug te plaatsen en zand te storten om bij het oude zwembad een strandje te creëren. Ook stelt de exploitant 1500 euro beschikbaar aan de vereniging. Met dit geld kunnen zij de onlangs verwijderde speeltoestellen opknappen.

Niet verplicht

Als de leden niet met de afspraken instemmen, zal de rechter alsnog een vonnis uitspreken. Bazen: "Als de rechter dan bepaalt dat we een jaarcontract hebben, dan is ons contract per 31 december opgezegd. Dan moeten we maar hopen dat meneer Kramer de mensen aan het einde van het seizoen alsnog een contract voor 2020 aanbiedt. Dat is hij dan niet verplicht. Het kan ook zo zijn dat de rechter in ons voordeel oordeelt, dan krijgen we een contract voor onbepaalde tijd."

Bazen zal het woensdag opgestelde compromis binnenkort voorleggen aan de leden. "Ik kan nog niet zeggen welke kant het op zal gaan. We gaan erover stemmen. Het is voor ons een kwestie van risico inschatten."

Concessies

De recreantenvereniging stapte in maart naar de rechter omdat de leden vinden dat ze met de vorige eigenaar een contract voor onbepaalde zijn overeengekomen dat gecontinueerd moet worden. In een reactie op de woensdag gemaakte afspraken zegt Bazen: "De grootste concessies liggen aan onze kant. Als we akkoord gaan, stemmen we in met jaarcontracten."

Vergunning

Bazen betreurt het dat de gemeente Molenlanden nog maanden nodig heeft om een besluit te nemen over de aanvraag van Kramer, die een vergunning nodig heeft om arbeidsmigranten te gaan huisvesten. "De gemeente neemt uiterlijk eind van dit jaar een besluit. Als wij niet met de afspraken instemmen, moeten we al beginnen met afbreken voordat de gemeente een besluit genomen heeft. We kunnen daarmee niet tot kerst wachten."

Aantal handtekeningen

Over het aantal recreanten dat een jaarcontract heeft ondertekend, bestaat onduidelijkheid. Kramer vertelde deze week in een interview met Het Kontakt dat hij 63 handtekeningen heeft van mensen die 'samen met mij verder willen'. Bazen vertelt dat de bewoners van 54 caravans lid zijn van de recreantenvereniging en dat geen van de leden getekend heeft. "En er zijn nog 95 bezette plaatsen op de camping." Verder zegt ze: "Kramer vertaalt een handtekening als steun voor zijn plannen. Ik heb raadsleden van Molenlanden al eerder uitgelegd dat een handtekening niet per definitie draagvlak betekent."

Tijd nodig

Exploitant Kramer noemt het papier met afspraken een 'goed document'. "Als je een compromis sluit, moet je er allebei wat aan hebben. Het gaat om het bedrijf, niet om een persoonlijke vete. Het is belangrijk dat de camping blijft bestaan. Dat staat of valt met een vergunning. Die heb ik nodig om de camping te exploiteren. Anders zie ik mezelf gedwongen hem weer te verkopen en dat is niet wat we willen. We hebben een compromis gesloten om tijd te krijgen, zodat we alle benodigde info kunnen verzamelen om tot een goed plan te komen. Als ik dit jaar duidelijkheid krijg, kunnen bedrijven werkzaamheden gaan inplannen voor onder andere het aanpassen van de verlichting en de infrastructuur."