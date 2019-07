Dertien sollicitanten voor burgemeesterschap Molenlanden

MOLENLANDEN • Voor het burgemeesterschap van Molenlanden hebben dertien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin januari 2020 in functie treden.

De sollicitanten – tien mannen en drie vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 61 jaar. Onder hen heeft het merendeel ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen.

Gesprekken

De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting begin november twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Dirk van der Borg blijft tot januari 2020 waarnemend burgemeester van Molenlanden.