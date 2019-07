Cadeau van jarig Rovanda voor de Voedselbank

PAPENDRECHT/GROOT-AMMERS • Naar aanleiding van de viering van het dertigjarig bestaan van Rovanda Handel en Techniek heeft het bedrijf op dinsdag 9 juli een cheque van 4000 euro kunnen overhandigen aan de Voedselbank in Papendrecht.

"Bij vorige feesten kregen we altijd veel planten en bloemstukken van onze leveranciers en klanten. Prachtig natuurlijk, maar ditmaal wilden we iets betekenen voor anderen", vertelt directeur Rook van Dalen. "We hebben het zelf goed, maar er zijn zoveel mensen waar het minder goed mee gaat. Daarom kozen we voor de Voedselbank, want die bestaat omdat het nodig is."

Rook is normaal gesproken niet iemand die met het steunen van goede doelen op de voorgrond wil treden. Toch heeft hij ervoor gekozen om de overhandiging van de cheque een officieel tintje te geven. "Door zoiets te doen, kun je anderen op ideeën brengen om ook goede doelen te gaan steunen", legt hij uit.

Groot uitgepakt

Rovanda, met twee vestigingen in Papendrecht en Groot-Ammers, heeft groot uitgepakt voor de viering van het dertigjarig jubileum. Er was een feestdag op 26 juni, waar werknemers, klanten en leveranciers voor uitgenodigd waren. Onder heerlijke weersomstandigheden was er van alles te doen op het buitenterrein aan de Ketelweg in Papendrecht. Enkele grote leveranciers organiseerden sportieve en gezellige activiteiten voor jong en oud. Er waren foodtrucks, een springkussen en een ijskar voor de kinderen. En er waren verlotingen met mooie prijzen. Er zijn ongeveer duizend mensen geweest op deze feestdag.

"We vieren elke vijf jaar een groot feest, maar vijf jaar geleden konden we vanwege de crisis niet veel doen. Nu gaat het gelukkig weer heel goed met het bedrijf. Daarom hebben we dit keer een extra grote feestdag gegeven en zijn we met het voltallige personeel en hun gezinnen een lang weekend naar recreatiepark De Leistert in Limburg geweest."

Rovanda heeft 46 full-time medewerkers, waardoor het totale gezelschap tijdens het weekend uit 125 mensen bestond. Er waren actieve en iets minder actieve bezigheden. Er gingen groepen naar Zandvoort om te racen en naar een pretpark in België. Ook was er mountainbiken en een wandeling nabij watervallen. Zondag werd met een deel van de groep een evangelische gemeente in Limburg bezocht waar de zoon van Rook voorgaat.

Geweldig feest

"We hebben een geweldig feest gekregen van onze directeur", vertelt Jaco Petersen van Rovanda, die samen met collega Jaco de Vries de feestdag mocht organiseren. "Je moet het met elkaar doen", reageert Rook van Dalen. "Daarom hebben we de gezinnen betrokken bij het weekendje weg en was de feestdag voor zowel het personeel als onze grotere klanten en leveranciers."

Onverwachts

De Voedselbank is verguld met de gift van 4000 euro. "Dit komt onverwachts voor ons, dus we hebben nog geen bestemming voor dit geld. Maar we zullen het zeker goed besteden!", reageren Johan en Annie van de Voedselbank van Papendrecht. "We zijn blij met elke steun en dankbaar dat er nog steeds zoveel mensen in Papendrecht en omstreken ons willen helpen, hetzij met geld en/of goederen. Zonder hen zouden wij niet kunnen bestaan, laat staan dat wij alle cliënten een redelijk pakket mee kunnen geven."