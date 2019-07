Ruud den Haak stopt als raadslid van Doe Mee! Molenlanden

MOLENLANDEN • Ruud den Haak legt zijn raadslidmaatschap van Doe Mee! Molenlanden neer. Dat laat de inwoner van Streefkerk in een brief aan het college en de raad weten.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stond Ruud den Haak op een niet verkiesbare plek. Een bewuste keuze: 'De combinatie van het raadslidmaatschap, mijn werk en mijn activiteiten bij de voetbalclub, was niet eenvoudig. Als je alles goed wil doen, kom je eigenlijk elke week een dag tekort. In de aanloop naar de herindelingsverkiezingen voor de gemeente Molenlanden had ik daarom reeds besloten om niet meer op te gaan voor een nieuwe raadsperiode.'

Als initiatiefnemer van de nieuwe lokale partij Doe Mee! Molenlanden besloot de PvdA-er toch er weer voor te gaan. Zijn naam op de lijst zorgde voor 376 voorkeursstemmen, zodat hij alsnog in de gemeenteraad kwam. Ruud den Haak besloot zijn zetel in te nemen. 'Maar de afgelopen maanden kwam ik erachter dat dit niet de juiste keuze is geweest.'



Na de zomer neem ik afscheid van de Molenlandse politiek. Na lang wikken en wegen besloten te stoppen als raadslid. In mijn afscheidsbrief lees je waarom... pic.twitter.com/81jgHaQ7YR — Ruud den Haak (@RuuddenHaak) July 10, 2019



Dossiers

Hij vervolgt: 'Onze inwoners en mijn fractie verdienen een raadslid dat zich voor de volle 100% inzet. Een raadslid dat zich vastbijt in dossiers, die onze dorpen en stad ingaat om zo de straat naar de raad te brengen. Hoewel ik met frisse energie ben begonnen lukt het mij niet om het raadslidmaatschap uit te oefenen zoals ik denk dat het hoort.'

Ruud den Haak was vanaf 1 januari 2013 raadslid voor de PvdA in de gemeente Molenwaard. Hij neemt waarschijnlijk in de eerste raadsvergadering na de zomervakantie officieel afscheid nemen. De overdracht en de opvolging wordt de komende maanden geregeld, dus het is nog niet bekend wie zijn zetel in de raad in gaat nemen.