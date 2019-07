Week van de Spettertuin groot succes

NOORDELOOS • Vorige week was de week van de Spettertuin weer een groot succes.

Tijdens de zwemvierdaagse deden er weer ruim 110 mensen driftig hun best om het aantal baantjes te zwemmen. Ook waren er nog leuke activiteiten als; stuiverduiken, apenkooien met de brandweer en op vrijdag werd er afgesloten met een vierkamp bij 'mijn ouder is de beste'. Dit jaar had Autobedrijf Bikker zich aan het evenement verbonden.