'Schrappen hondenbelasting kost € 350.000'

vijfheerenlanden • "Als we in de hele gemeente hondenbelasting invoeren, levert dat extra geld op. Als de raad de hondenbelasting afschaft, scheelt ons dat 350.000 euro. Daar moet u dan wel dekking voor zoeken."

Dat zei wethouder Maks van Middelkoop donderdag tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken. Het college stelt voor om in het kader van de 'harmonisatie' van allerlei regels met ingang van 2021 in heel Vijfheerenlanden hondenbelasting in te voeren. Leerdam en Vianen inden die belasting al, Zederik nog niet. Ook de toeristenbelasting moet worden gelijk getrokken. Het college wil die belasting vanaf 2020 in de hele gemeente Vijfheerenlanden invoeren.

De plaatselijke politiek twijfelt het meest over de hondenbelasting. "Die belasting stamt uit de Middeleeuwen om allerlei ziekten tegen te gaan en het probleem van de zwerfhonden aan te pakken. Daar hebben we tegenwoordig weinig last meer van", zei VVD-fractieleidster Hanneke van der Leun. "In veel gemeenten is het de afgelopen jaren afgeschaft, nergens wordt het meer ingevoerd. Hoe kunnen we die belasting afschaffen", vroeg ze zich af. VVD en VHL Lokaal vinden bovendien dat het college beter kan kijken of men via bezuinigingen en efficiencymaatregelen de kosten kan verlagen voor men aan de belastingknoppen draait. B&W willen de komende jaren het heffen van hondenbelasting evalueren en kijken of er alternatieven zijn die het mogelijk maken om deze belasting op termijn af te schaffen. Diverse fracties drongen er bij B&W op aan om de resultaten van dat onderzoek af te wachten en pas daarna een besluit te nemen. "Eerst de hondenbelasting in de hele gemeente invoeren, dan een onderzoek instellen, vervolgens mogelijk weer afschaffen. Dat maakt een warrige indruk", klonk het in koor. Maar wethouder Van Middelkoop voelde weinig voor uitstel. "Het is ondoenlijk om met meer verordeningen naast elkaar te werken, we moeten harmoniseren." In tweede instantie bleek dat de gemeente voor die harmonisatie twee jaar de tijd heeft en er komend jaar dus nog niets verandert.

Reden voor VHL Lokaal om voor te stellen de hondenbelasting nog even te 'parkeren'. "We hebben ruim de tijd om een goed besluit te nemen", aldus Govert Versluis.

Op donderdag 18 juli buigt de gemeenteraad zich over dit onderwerp.

André Bijl