Hond bijna dood door rondslingerend visgerei

ARKEL • Een van de honden van Sifra de Paauw heeft het inslikken van een vishaak ternauwernood overleefd.

Ze liep met haar honden langs de Linge tussen Gorinchem en Arkel, toen een van haar honden naar haar toe kwam met een stuk visdraad uit zijn bek.

"Ik wist gelijk dat dit foute boel kon zijn", reageert Sifra. Ze ging meteen naar de dierenarts om foto's te laten maken en helaas zat er inderdaad een vishaak aan de draad.

Ze werd met haar hond doorgestuurd om via een scopie de haak te laten verwijderen. Als dit niet was gelukt, had het dier geopereerd moeten worden.

Het rondslingerende vishaakje, met een boilie er nog aan, werd voor Sifra een erg duur haakje. Het koste haar 1121,40 euro om het te laten verwijderen.

Sifra: "Het kon nog veel grotere gevolgen hebben als ik niet had gezien dat hij dit opgegeten had. Hieraan kunnen ze zeker aan overlijden."

De gedupeerde hondenbezitter hoopt dat vissers zich beter bewust worden hoeveel schade een rondslingerende haak kan veroorzaken.