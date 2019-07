Giessenburgse Farmfair op boerenerf van familie De Groot

GIESSENBURG • Piet en Margret de Groot uit Giessenburg houden op zaterdag 14 september een farmfair op hun erf. Aanbieders van fairproducten kunnen zich nog aanmelden.

Vorig jaar hield de familie voor het eerst een fair op het eigen erf. Dat werd een gezellig evenement dat voor herhaling vatbaar is. De fair duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres is: A.M.A.van Langeraadweg 9.

Kraam huren

Een kraam huren kost 35 euro, een halve kraam 17,50 euro. Wie vanuit de kofferbak wil verkopen of alleen een plek wil huren voor een kleed of zelf meegebrachte tafel, betaalt 12,50 euro. Het gaat om de verkoop van onder andere brocante, vintage, lekkernijen en kleding.

Gratis entree

De entree voor de fair is gratis, parkeren kan in het weiland. Sanitair is aanwezig en op het boerenterras verkoopt de familie De Groot koffie, thee, taart en pannenkoeken. Wie een plek of kraam wil reserveren, kan mailen naar: groo7839@planet.nl. Op Facebook is onder 'Farmfair' ook informatie te vinden.