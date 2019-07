Groep 6 Samen op Weg wint digibord

HOORNAAR • Groep 6 en een aantal juffen van CBS Samen op Weg in Hoornaar hebben meegedaan met een winactie bij een fabrikant van digiborden.

De klas heeft een filmpje gemaakt waarop is te zien hoe slecht het bord werkt dat groep 6 in de klas heeft. Een aantal weken later kregen ze de uitslag van de actie: gewonnen! Samen met nog drie andere scholen in Nederland heeft CBS Samen op Weg een nieuw digibord in ontvangst mogen nemen. Vorige week werd het bord geïnstalleerd.