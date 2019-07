Wethouder opent kunstgrasveld in Goudriaan

GOUDRIAAN • Wethouder Teunis-Jacob Slob heeft zaterdag het nieuwe kunstgrasveld in Goudriaan geopend. Het trapveldje kreeg voor die gelegenheid een nieuwe naam: de Kicker.

De jeugd van het dorp was naar speeltuinvereniging De Wetering gekomen met de vraag of er wat aan het trapveld gedaan kon worden. Het leek wel een knollenveld.

"Wij zijn daar als verenging mee bezig geweest en liepen al gauw tegen het financiële gedeelte aan", vertelt voorzitter René Keijzer van de speeltuinvereniging. Ook had de jeugd de gemeente aangeschreven of die eventueel mee kon helpen om daar iets in te betekenen.

René: "Kort daarna heeft de gemeente contact met ons opgenomen met het idee om ons te helpen om er een kunstgrasveld van te maken. Na enige tijd en het houden van een aantal vergaderingen zijn we tot besluit gekomen om het grasveld aan te leggen."

De gemeente heeft geholpen door een groot deel te financieren en de speeltuinvereniging heeft bedrijven in het dorp aangeschreven om te sponsoren voor de aanleg van het veld. Veel bedrijven hebben geholpen op diverse manieren: financieel of met materialen en gereedschappen. Ook de jeugd heeft zijn steentje bijgedragen door middel van het ophalen van lege flessen.

Het bestuur en de vrijwilligers hebben in het laatste half jaar nog het één en ander moeten verzetten om uiteindelijk dit veld zo te krijgen zoals het nu is. Afgelopen zaterdag was het eindelijk zover en werd het veld feestelijk geopend tijdens de wedstrijd Goudriaan-Ottoland, wat uiteindelijk met één doelpunt meer werd gewonnen door Ottoland.

De opening is samen met de kernwethouder Teunis-Jacob Slob gebeurd, waarbij hij lovende woorden heeft gesproken hoe het allemaal tot stand is gekomen. Ook is de naam onthuld van het veld. Kinderen van de basisschool konden namen indienen, waaruit de naam De Kicker is gekomen.