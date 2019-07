Juf Anita van de Eben Haëzer 45 jaar voor de klas

NIEUWPOORT • Omdat juf Anita van de Eben Haëzer in Nieuwpoort dit jaar 45 jaar juf is, hadden haar kleuters een verrassingsfeest georganiseerd.

Met een duofiets (want het thema van de klas op dit moment is fietsen) werd de juf opgehaald en naar de speeltuin in de buurt gebracht. Daar stond een picknick klaar. Alle kleuters hadden hiervoor zelf hapjes meegenomen.