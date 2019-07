Clubkampioenen bij SNA Badminton

BLESKENSGRAAF • Tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton in Bleskensgraaf was in de categorie jongens U12 het goud voor Joël de Jongh, zilver en brons voor Martijn de Ruiter en Tristan de Jongh.

In de categorie meisjes U12 bij de clubkampioenschappen van SNA Badminton was het goud voor Hadassah Blom, zilver en brons voor Nienke en Joanne Korevaar.

Geert Korevaar Korevaar uit Bleskensgraaf won goud in de categorie jongens U15 tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton, zilver en brons waren voor Fabian Holst en Jesse Vonk.