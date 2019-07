Vijftien deelnemers met beenamputatie zetten eerste stappen op sportblade

VUGHT/LEXMOND • Vijftien mensen met een beenamputatie hebben tijdens de Ottobock Benelux Running Clinic hun eerste stappen gezet op een sportblade. Onder hen bevond zich Karim Al-Baity (28) uit Lexmond.

Drie dagen lang werkte de groep van vijftien onder begeleiding van Paralympisch kampioen Heinrich Popow aan het behalen van hun persoonlijke doelen. Ottobock Running Clinics worden wereldwijd georganiseerd om mensen met een beenamputatie (opnieuw) plezier te laten beleven in bewegen.

Tijdens de eerste editie in de Benelux (5-7 juli) ervaarden vijftien deelnemers hoe het is om te bewegen op een sportblade. De Duitse para-atleet Popow leerde hen stap voor stap om weer te rennen, vaak voor het eerst in jaren. Dit leverde emotionele momenten op.

Deelnemer Johan Willems (51) uit Woensdrecht: 'Het is bizar, ik heb net voor het eerst gerend met mijn dochter van elf. We realiseren ons allebei nog niet helemaal hoe bijzonder dat is. Ik zou tegen de hele wereld willen zeggen: ik heb gerend!'

Leven veranderen

Sporten kan het leven veranderen van mensen met een beenamputatie. Meer beweging kan leiden tot meer bewegingsvrijheid en daarmee voor meer onafhankelijkheid en kwaliteit van leven. Veel mensen met een amputatie vinden het echter lastig om te starten met sporten. Zo vertrouwde Kristien Smet (47) uit het Belgische Haasdonk lange tijd niet op haar lichaam nadat ze door ziekte een deel van haar rechterbeen verloor. 'Zelfs bij de start van de clinic geloofde ik niet dat ik weer zou kunnen rennen. Maar op de tweede dag lukte het. Ik vind het emotioneel. Ik heb gerend! Ik zou dat tegen de hele wereld willen zeggen: ik heb gerend! Dat geeft me weer vertrouwen in mijn eigen lichaam, dat me in het verleden vaak in de steek heeft gelaten.'

Extra drempel

De toegankelijkheid van sportblades vormt een extra drempel bij het starten met sporten. Er bestaat namelijk veel onduidelijkheid over de vergoeding van sportblades. 'Blades kúnnen worden vergoed,' vertelt organisator Niels van Grinsven van Ottobock, fabrikant van medische hulpmiddelen. 'Maar omdat er veel onbekendheid bestaat gebeurt dit nog maar zelden. Mensen die een sportblade aanvragen bij hun verzekering of gemeente krijgen daarom vaak nee te horen. Omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten, hebben we tijdens de clinic alle betrokken partijen verzameld voor een rondetafelgesprek.'

Aan het rondetafelgesprek namen uiteenlopende partijen deel, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Fonds Gehandicaptensport en de Mentelity Foundation van para-atlete Bibian Mentel. Het belangrijkste resultaat van het gesprek is dat alle partijen zich gaan inzetten voor meer duidelijkheid in de vergoeding van sporthulpmiddelen. 'Samen staan we sterker', zegt Van Grinsven. 'We strijden samen voor een duurzame oplossing voor iedereen met een beenamputatie die wil sporten.'