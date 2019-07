De Rank in Meerkerk steunt goede doel

MEERKERK • De kinderen van christelijke basisschool De Rank in Meerkerk hebben het mooie bedrag van 3000 euro bij elkaar gespaard voor Victory4All, een liefdadigheidsorganisatie voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

Thijs Dekker en Marleen Brakband namen afgelopen vrijdag namens Victory4All de cheque in ontvangst. Het bedrag werd door de kinderen zelf overhandigd.

In de 40dagentijd voor Pasen hebben de kinderen allerlei klusjes gedaan. Hiermee werd geld ingezameld. Tijdens de Paasviering in de kerk droegen ze letterlijk hun steentje bij door een muur te bouwen als symbool voor de bouw van een school in Zuid-Afrika. Dankzij deze gift kan Victory4All ruim 400 kinderen uit de sloppenwijk van Jeffreys Bay goed onderwijs blijven geven. Dagelijks worden er tevens 108 kwetsbare kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking liefdevol verzorgd.

Thijs en Marleen zijn oud-leerlingen van CBS De Rank te Meerkerk en zijn zelf een half jaar naar Victory4All in Zuid-Afrika geweest als vrijwilliger. Marleen heeft een rolstoel aangepast van één van de kinderen, waardoor zij weer kan zitten. Thijs was te vinden bij het onderhoud van de gebouwen en het monteren van de digitale schoolborden, die waren geschonken door scholen (onder andere CBS De Rank) en het bedrijfsleven.

Directeur Wineke van der Priem van CBS De Rank en Arjan Dekker (ambassadeur van Victory4All) kijken terug op een geslaagd project. "We hebben de wereld een stukje mooier kunnen maken. Het mooie van het Victory4All project is dat ze een lespakket voor docenten meeleveren. Hiermee hebben we de kinderen van CBS De Rank kennis over armoede en de bestrijding ervan kunnen meegeven."

Voor meer informatie over Victory4All: info@victory4all.nl.