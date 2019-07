Overname Merford Cabins door Metagro uit Schelluinen

ALBLASSERWAARD • De twee grootste gespecialiseerde cabinebouwers van Nederland, beide gevestigd in de Alblasserwaard, hebben besloten de krachten te bundelen. De Dubbeldam Groep, eigenaar van Metagro te Schelluinen, neemt per begin juli de aandelen van Merford Cabins B.V. over van Merford te Gorinchem.

'Hierdoor ontstaat een krachtige, internationaal opererende producent van cabines met een grote verscheidenheid aan productietechnieken, een innoverende productlijn en een brede basis aan knowhow', stellen de bedrijven in een persbericht. 'Voor de integratie van de bedrijven wordt ruim de tijd genomen; zowel Metagro als Merford Cabins blijven de komende tijd hun activiteiten voortzetten in de huidige vorm.'

Beide bedrijven zijn specialisten in hetzelfde product, de cabine, maar opereren in totaal andere markten met eigen specifieke expertise. Merford Cabins bedient vooral de containerhavens; Metagro is een grote speler in seriebouw van cabines voor voertuigen en kleine tot middelgrote kranen voor on- en offshore.

Groeistrategie

Eigenaar van Metagro, Raymond Dubbeldam: "Beide bedrijfsactiviteiten vullen elkaar perfect aan. Dat maakt deze overname zo bijzonder. Het past in onze groeistrategie die erop gericht is om onze bestaande klanten nog beter te kunnen bedienen en nieuwe markten te betreden. Door het samenvoegen van alle expertise kunnen we nog gerichter innoveren en slimmer produceren. Daar profiteren vooral onze klanten van, maar wij als bedrijf natuurlijk ook."

Adrienne Vertooren, aandeelhouder van Merford, is ook zeer te spreken over de overname. "Dit is een klassiek voorbeeld van echte synergie. Er ontstaat een krachtig bedrijf dat meer waarde kan bieden aan haar klanten en relaties dan de afzonderlijke entiteiten."

Oorsprong

Beide organisaties zijn ooit ontstaan uit dezelfde carrosseriebouwer, De Jong uit Groot-Ammers. Merford Cabins heeft zich na de overname van De Jong gespecialiseerd in het produceren van operatorcabines en remote control-oplossingen voor met name de wereldwijde havenmarkt. Metagro heeft zich gericht op de bouw van specifieke voer-, vaar- en werktuigen. Ook containers en omkastingen zijn aan het productportfolio toegevoegd.

Integratie

Binnen twee jaar zal Merford Cabins zich fysiek bij Metagro voegen na een uitbreiding van de huidige productielocatie van Metagro in Schelluinen. "Wij zijn een aantrekkelijke werkgever voor de regio en ver daarbuiten", aldus Dubbeldam. "We investeren graag in onze mensen en bieden een innoverende werkomgeving. Dat creëert voldoende aanbod van vooral technisch personeel, maar we zijn altijd op zoek naar nieuw talent."

Bereikbaar via bestaande kanalen

Voor de relaties en de medewerkers van beide bedrijven verandert er vooralsnog niets. Zowel Metagro als Merford Cabins blijven bereikbaar via de bestaande kanalen en alle bedrijfsactiviteiten gaan voorlopig op dezelfde voet verder. Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de integratie van beide bedrijven.