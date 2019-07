VHL gaat meedoen aan 'Orange the World'

VIJFHEERENLANDEN • In welke vorm het precies gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk, maar gemeente Vijfheerenlanden gaat dit jaar vrijwel zeker meedoen aan 'Orange the World'.

UN Women Nederland, de Unie van Soroptimisten en Zonta Nederland nodigt gemeenten in ons land uit om mee te doen aan de wereldwijde Orange the World campagne van 25 november – de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen - tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

In meer dan honderd landen vinden in die periode acties plaats tegen het geweld tegen vrouwen, zoals het oranje verlichten van gebouwen, standbeelden en andere 'landmarks'.

Wereldwijd probleem

De organisatoren van Orange the World benadrukken dat geweld tegen vrouwen een wereldwijd probleem is. "Internationaal onderzoek toont aan dat één op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met seksueel, fysiek of psychisch geweld – in Nederland is dat maar liefst 45 procent. Ook seksuele intimidatie op straat of op het werk komt overal ter wereld voor."

De meeste vrouwen die met geweld te maken krijgen, doen hiervan geen aangifte, omdat ze zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. "Om dit te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties bewustwording creëren onder mannen én vrouwen", aldus de organisatoren.

Vijfheerenlanden

Joop van Montfoort, fractieleider van de PvdA in Vijfheerenlanden, nam de oproep van Orange the World over en riep het college per brief op tijdens de actieperiode een aantal gebouwen in Vijfheerenlanden oranje te verlichten.

"Zo kunnen we samen aandacht vragen voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen", aldus Van Montfoort die de gemeenteraad opriep het initiatief te steunen.

PvdA-commissielid Ben Boon benadrukte woensdag het belang van de actie. "Ik sprak een woordvoerder van de Soroptimisten en die zei: 'U heeft er geen idee van hoe ontzettend belangrijk het is dat we ons bewust worden van het geweld tegen vrouwen'."

Boon wil waken voor 'symboolpolitiek' en verder gaan dan het twee weken verlichten van gebouwen. "Wat doen we daarna? Kunnen we informatiemateriaal uitdelen", vroeg de PvdA-er zich af die de andere fracties opriep mee te denken.

Lekbrug verlichten

Alle partijen steunden het PvdA-voorstel. "Een uitstekend idee om hier aandacht aan te besteden", zei D66-woordvoerder Jantine Dijkstra. "Ik zie de watertoren van Meerkerk of de Lekbrug al verlicht."

SGP-er Martijn van Genderen noemde de mishandeling van vrouwen verwerpelijk. "Uit Bijbels oogpunt moet de man het beste voor de vrouw zoeken", aldus Van Genderen die er wel op aandrong bij de actie soberheid te betrachten. "Dat verlichten van gebouwen hoeft van ons niet."

Symboolpolitiek

Ook de andere fracties schaarden zich achter de doelstelling van 'Orange the World', maar ook zij vroegen verder te gaan dan het verlichten van gebouwen alleen. "We moeten oppassen voor symboolpolitiek, welk verschil kunnen we nog meer maken", vroeg CU-commissielid Maaike van Leeuwen zich af.

John van der Velden van VHL Lokaal zat op dezelfde lijn. "Een gebouw verlichten is leuk, maar wat doen we er verder mee? Welke resultaten willen we bereiken en wat kost het verlichten van die gebouwen? Ik verwacht eigenlijk meer informatie van de initiatiefnemers."

Ben Boon: "We wilden nu alleen kijken of er draagvlak voor de actie bestaat. Dat blijkt er te zijn, dus komen we er binnenkort op terug."

André Bijl