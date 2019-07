Amerikaan overlijdt na hartstilstand tijdens bezoek aan Kinderdijk

KINDERDIJK • Een 78-jarige toerist uit de Verenigde Staten is zondag 7 juli in Kinderdijk overleden na een hartstilstand.

De man, die samen met zijn vrouw en landgenoten per cruiseschip op bezoek was in Nederland en de molens wilde bekijken, werd even na 10.30 uur onwel bij de nieuwe brug nabij de Overwaard in Kinderdijk.

Omstanders schoten te hulp en belden 112. Diverse politiewagens en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten voor het Amerikaanse slachtoffer.