Windroos heeft 100 procent geslaagden

GORINCHEM • De examenleerlingen van de Windroos in Gorinchem kunnen binnenkort allemaal hun diploma in ontvangst nemen. De score van deze VMBO-school was 100%.

Alle eer voor de leerlingen, meldt de schoolleiding. Maar ook een groot compliment voor alle docenten en andere betrokkenen die dit met elkaar hebben verwezenlijkt.

Een aantal weken geleden kwamen er nog leerlingen zwetend en puffend de examenruimte uit met de mededeling dat de herexamens vast aangevraagd konden worden. Na het voltooien van de examens 1e tijdvak was al een groot deel geslaagd, maar moesten nog zes leerlingen de boeken induiken voor een herkansing. Dit resulteerde uiteindelijk in de perfecte score van 100% geslaagden. Natuurlijk een reden om dit groots te gaan vieren tijdens de diplomauitreiking. Ook de andere leerlingen van de Windroos, die uit Gorinchem en omgeving komen, werden niet vergeten, iedereen werd getrakteerd op een heerlijke koek.