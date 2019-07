Mirjam den Braven neemt afscheid van de Bijenkorf

ARKEL • Na 33 jaar werkzaam te zijn geweest bij peuterspeelgroep de Bijenkorf van Wasko Kinderopvang, neemt Mirjam den Braven op dinsdag 16 juli afscheid.

Iedereen die afscheid wil komen nemen is welkom van 11:00 tot 12:00 bij de locatie in Brede School De Lingewaard aan de Harpstraat 13B in Arkel.