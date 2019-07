Lessenmarathon SmdB Bleskensgraaf houdt kinderen wakker

BLESKENSGRAAF • Op donderdag 4 juli startte om 08.30 uur voor de kinderen van groep 8 van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf een lessenmarathon. Deze lessenmarathon was een beloning voor het harde werken van de leerlingen tijdens dit schooljaar.

Tijdens het eerste deel van de lessenmarathon werd het gewone programma van de donderdag gevolgd. Vervolgens hebben ze een bezoek gebracht aan het zwembad in Sliedrecht. Rond half vijf waren de kinderen weer op school en ging de rest van het programma van start.

De avond werd voor een groot deel gevuld door vrijwilligers van de lokale brandweer. De kinderen kregen les over brand, uitleg over de brandweerauto en mochten ook zelf aan de slag. Daarnaast gaf de vader van één van de leerlingen uitleg over de ambulance. De rest van de avond stond in het teken van workshops, muziekles van meester Peter en juf Boele, gastles van mensen uit Mexico en een potje bingo.

Midden in de nacht speelden de kinderen in de school verstoppertje en werd de film van schoolkamp gekeken. Ook gingen de kinderen nog lasergamen in een donkere school. Nadat er allerlei spelletjes waren gedaan was het om 5 uur tijd voor een gymles.

Na een stevig ontbijt verlieten de kinderen op vrijdag 5 juli om half negen onder luid gejuich en applaus van alle medeleerlingen de school. De kinderen en leerkrachten kijken terug op een zeer geslaagde marathon.