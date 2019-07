In oktober besluit raad Molenlanden over nieuw plan woningbouw in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De gemeenteraad van Molenlanden bespreekt in september het nieuwe plan om woningen te bouwen in Bleskensgraaf. In de raadsvergadering van oktober vindt de besluitvorming plaats.

Dat is dan een jaar nadat de gemeenteraad van Molenwaard het toen door wethouder Frank Meerkerk gepresenteerde nieuwbouwplan Bleskensgraaf West van tafel haalde. De reden: de raad vond dat er onvoldoende naar de inwoners was geluisterd. Een protestgroep van omwonenden sprak destijds in en liet weten grote moeite te hebben met nieuwe woningen op deze locatie.

Terug naar de tekentafel, was in oktober 2018 de boodschap. Er gingen uiteindelijk vier maanden overheen voordat er een inwonersbijeenkomst plaatsvond. Op de avond in dorpshuis De Spil kwamen zo'n honderd belangstellenden af. Van bleven er dertig tot het einde om te luisteren wat de gespreksleiders aan de vier tafels hadden gehoord.

Voorkeur

Uit het verslag blijkt dat bouwen aan de westrand of de zuidrand van Bleskensgraaf de voorkeur heeft. 'Een flink deel van de aanwezigen ziet woningbouw ten westen van het dorp als logisch en wenselijk: betaalbare grond, dichtbij het centrum, mogelijk het snelst te realiseren.' Als belangrijkste nadeel werd de toenemende verkeersdrukte aan die kant van het dorp genoemd.

Bij de locatie West werd ook het vervangen van de huurwoningen van woningcorporatie Tablis Wonen aan de Zevenhovenstraat en de Graafstroomstraat genoemd. 'Dat zou dat deel van de kern een kwaliteitsimpuls geven. Gedacht wordt aan bouwen voor senioren en starters.' Inmiddels is Tablis Wonen echter al begonnen met het opknappen van deze huizen, waarbij van een reconstructie met sloop en nieuwbouw geen sprake is.

Wervenkampweg

De locatie Zuid beslaat een groot deel van de zuidrand, van de Wervenkampweg tot de Bomenbank aan de Abbekesdoel. 'Het idee is dat de gemeentelijke gebouwen een brugfunctie hebben en de Graafstroom meer het middelpunt. Het is eveneens een kans om het aanzicht van Bleskensgraaf te verbeteren. Het verkeer is geen probleem voor het centrum en een tweede oeververbinding is niet nodig.'

Nadelen werden ook genoemd. 'De Graafstroom splitst juist het dorp en er is bedrijvigheid en een kaasfabriek gevestigd met bijbehorende overlast van zwaar verkeer, geluid en stank.'

Brug

Overigens: de tweede oeververbinding in Bleskensgraaf, een al tientallen jaren oud dossier, blijft het dorp verdelen. Dat bleek ook tijdens deze inwonersbijeenkomst. 'Ongeveer de helft wil de brug wel en de andere helft niet. De locatie van de woningbouw lijkt er daarbij niet zo toe te doen.'