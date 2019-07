Doe Mee! Molenlanden: 'Geen arbeidsmigranten op De Put'

MOLENLANDEN • Doe Mee! Molenlanden vindt huisvesting van arbeidsmigranten op camping De Put in Ottoland geen goed idee. Raadslid Berend Buddingh kondigde een motie aan waarin zijn partij het college oproept niet te veel arbeidsmigranten bij elkaar te huisvesten en deze doelgroep niet bij recreanten te laten wonen.

"Voor ons is het vrij eenvoudig", aldus Buddingh. "In een gemeente die zich sterk maakt voor toerisme, ga je een camping niet wegsaneren maar laten upgraden. Als er dan iemand komt die er arbeidsmigranten wil vestigen, is het antwoord eenvoudig 'nee'."

Niet afwachten

Buddingh deed zijn uitspraken donderdagavond 4 juli, tijdens de bespreking van de kadernota. In de kadernota geven raad en college de kaders aan voor het beleid en de begroting. Buddingh vindt dat de raad een standpunt moet innemen ten aanzien van arbeidsmigranten, in plaats van te wachten op een voorstel van het college.

"En moeten wij afwachten of de initiatiefnemer voldoende draagvlak weet te vinden? Van de huurders (van stacaravans, red.) woont nog geen 5 procent in onze gemeente. Misschien is draagvlak niet aan de orde en kunnen we als raad ons eigen oordeel vellen."

Straks kiezen

Wethouder Arco Bikker reageerde: "U mag straks een keuze maken. We moeten eerst helder hebben hoe we in zijn algemeenheid omgaan met arbeidsmigranten en dat als kader gebruiken bij onze keuze."

Eerst college

Harry Stam (CU) is het niet met Budding eens. "Wij stellen voor om een integrale afweging door het college te laten voorstellen." Buddingh reageerde: "Gaan we dit inderdaad volledig neerleggen bij het college of hebben wij zelf ideeën over het vestigen van arbeidsmigranten? Of worden we straks geconfronteerd met kaders die het college heeft uitgedacht?"

Bikker raadde de raadsleden af eerst zelf met een standpunt te komen. "Als u vooruitlopend op de discussie een positie inneemt, doet u vooral zichzelf tekort", aldus Bikker. De wethouder wees er verder op dat ook het beleid van buurgemeenten in de afwegingen moet worden meegenomen.

Juridische kanten

Corné Egas (SGP) was gevoelsmatig geneigd met Buddingh mee te gaan, maar vroeg zich af: "Kunnen wij dit zelf wel, vanwege ook de juridische kanten die eraan vast zitten?" Buddingh, met een lach: "Volg vooral uw hart. Het college kan in september aangeven waarom ze bepaalde dingen van de raad niet hebben kunnen overnemen."

Vóór kerst

Bikker beloofde uiterlijk voor de kerst met een beleidsvoorstel aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten te komen.