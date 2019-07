Detectivespel in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In de zomer kan in museum De Koperen Knop het inmiddels traditionele detectivespel weer worden gespeeld.

Deze keer staat dit in het teken van de 3D expositie. Iedereen kan gratis deelnemen. Het biedt voor kinderen een mooie gelegenheid om het op school ontvangen vrijkaartje te gebruiken.

De naam die aan dit spel is gegeven luidt: '3D roof in de Koperen Knop'. Toen de expositie in het voorjaar was ingericht bleek op een keer dat er een voorwerp weg was. Vermoed wordt dat een verzamelaar van 3D spullen op bezoek is geweest en dit voorwerp heeft meegenomen. Maar al gauw kwam de directeur van het museum er achter dat de dief sporen had nagelaten. Aan de hand van die sporen kunnen de kids het voorwerp proberen te vinden. Daarvoor krijgen ze in het museum een vergrootglas te leen. Dat moet worden teruggegeven. Maar een heel leuk potlood (dat ook gebruikt kan worden bij andere speurtochten) mag worden meegenomen.

Op het erf van het museum is in de maanden juli en augustus ook een spellenplein ingericht. Daar voor de hoepelmakerij en de wagenschuur kun je je vermaken met allerlei spellen. Daarbij kun je met elkaar wedstrijden doen, maar ook alleen is het leuk om een spellenroute te lopen.

Museum De Koperen Knop is gevestigd aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl. Het museum is open op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus ook op maandag tussen 13.00 en 17.00 uur.