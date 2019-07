Recordaantal betalende bezoekers molens Kinderdijk in 2018

KINDERDIJK • Met bijna 310.000 betalende bezoekers tikt de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk weer een record aan. Het zijn er ongeveer 30.000 meer dan in 2017.

Dat valt te lezen in de jaarstukken van de SWEK. 'Het was een jaar waarin we te maken kregen met een ongekend warm en droog toeristenseizoen. Veel weerrecords werden gebroken en het mooie weer leidde uiteindelijk ook tot een recordaantal bezoekers naar Kinderdijk. (..) Dat aan het einde van het seizoen een aantal cruiseschepen Kinderdijk niet kon bereiken omdat het waterpeil in de Rijn te laag geworden was, heeft daar niets aan kunnen afdoen.'

Wat betreft de Raad van Toezicht van de SWEK zijn het veranderende klimaat aanleiding om de blik van Kinderdijk niet alleen naar het verleden te blijven richten. 'Daarom is het wellicht een goed idee om in het nieuwe bezoekerscentrum niet alleen stil te staan bij de vraag hoe de strijd tegen het water geleverd werd, maar ook een beeld te geven hoe de strijd tegen het water in de toekomst geleverd moet worden. Zou het een idee zijn om Rijkswaterstaat als stakeholder bij onze Stichting te betrekken?'

Entreegelden

De vele bezoekers zorgden ook voor meer geld in het laatje. De inkomsten uit entreegelden stegen met circa 200.000 euro, van 1.771.230 naar 1.977.003 euro. Datzelfde beeld laten de inkomsten uit de rondvaartboot, de steigers en vooral de verkopen zien. De parkeergelden gingen juist naar beneden: van 208.849 naar 184.117 euro.

De SWEK signaleert dat de verkoop van toegangsbewijzen in toenemende mate via internet verloopt. 'Ook is afgelopen jaar gewerkt aan de Customer Journey App, die in 2019 gereed zal zijn. Wie via de website of aan de kassa een toegangskaartje koopt, krijgt via deze app toegang tot veel informatie over het gebied en een audiotoer.'