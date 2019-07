Molenlanden en Alblasserdam: geen promotie Kinderdijk tijdens Eurovisie Songfestival

KINDERDIJK • 'Op een 'platte' promotie van de molens van Kinderdijk zitten we niet te wachten. Zelfs niet op het Eurovisie Songfestival.' Dat zeggen de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam in een reactie aan Stichting Werelderfgoed Nederland, dat maandag in een brief aan de organisatie van het Europese liedjesfestijn opriep tot samenwerking met de tien UNESCO werelderfgoederen.

De gemeenten zijn op z'n zachtst gezegd ongelukkig met wat zij zien als 'platte' promotie van de boegbeelden van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. "Kinderdijk gebruiken als decor voor een Eurovisie songfestival is je iconische UNESCO-status beperken tot negentien molens op een rij. Dat wil de Stichting Werelderfgoed Nederland toch ook niet?", zeggen wethouders Arco Bikker en Arjan Kraijo. Zij vrezen dat dit alleen maar leidt tot een verder aanzwellende stroom toeristen naar Kinderdijk.

Populairder

Het gebied kan die nu al nauwelijks verwerken. Naar schatting kwamen er vorig jaar tussen de 600.000 en 700.000 bezoekers naar de molens, waarvan ruim 300.000 een kaartje kochten. Niet alleen Kinderdijk, maar heel Nederland wordt steeds populairder bij toeristen. De groei is er nog lang niet uit. Molenlanden en Alblasserdam zetten daarom momenteel alle zeilen bij om te voorkomen dat Kinderdijk het 'Venetië van Nederland wordt'.

Daar hoort ook een goed doordachte marketingstrategie bij, is hun boodschap aan de stichting. "Eén die verder reikt dan de platte promotie van de molens, maar juist gericht is op specifieke doelgroepen en bijzondere thema's. En ook verder gaat dan de grenzen van het dorp Kinderdijk. In onze regio is namelijk veel meer moois te zien en te beleven."

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam willen daarom graag met de Stichting Werelderfgoed in gesprek over de manier waarop dit vormgegeven kan worden.