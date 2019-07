Bestuursleden nodig voor Jumelagecommissie en Vestingstad Nieuwpoort

Archieffoto. Burgemeester Dirk van der Borg in Nieuwpoort, tijdens een historisch evenement in 2016. (Foto: Marijke Verhoef)

NIEUWPOORT • De Stichting Vestingstad Nieuwpoort en de Stichting Jumelagecommissie Nieuwpoort aan de Lek zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Volgens penningmeester Piet Muijen valt de hoeveelheid werk mee.

De belangrijkste activiteit van de Stichting Vestingstad is de organisatie van de jaarlijkse kaarsjesavond in december. "Rondom de avond zelf hebben we altijd voldoende hulp", vertelt Muijen.

Negentiende kaarsjesavond

"Maar ook voordat het zover is moet er veel geregeld worden. We gaan op bedeltoer bij ondernemers, nemen contact op met de gemeente over de verlichting in het dorp, laten de busdienst afsluiten, regelen muziek en mensen voor kramen. Dit jaar wordt het de negentiende kaarsjesavond en het zou zonde zijn als het evenement ter ziele zou gaan. We hebben besproken om het eens in de vijf jaar te gaan doen, maar dan verwatert het."

Vier bestuursleden

Bij gebrek aan bestuursleden zijn de Stichting Vestingstad Nieuwpoort en de Stichting Jumelagecommissie Nieuwpoort aan de Lek enkele jaren geleden samengevoegd. "We zijn met vier bestuursleden voor deze twee stichtingen. Maar daarbij zijn twee 76-jarigen, daar ben ik er zelf een van. Het zal voor mij en de andere zeventig-plusser het laatste jaar zijn. Dan blijven er twee dames over; een veertiger en een vijftiger. We doen het al enige tijd zonder voorzitter."

Fietstocht

De Stichting Jumelagecommissie Nieuwpoort aan de Lek bestaat sinds 1983, het jaar waarin Nieuwpoort 700 jaar bestond. Er is toen een eerste fietstocht georganiseerd; fietsers gingen met de bus naar België en kwamen op de pedalen terug. Dit werd een groot succes, waarna de gemeentebesturen afspraken een vriendschapsband aan te gaan. Doelstelling is bevorderen van toerisme en van ontmoetingen tussen verenigingen en culturele instellingen.

Sint Bernardusfeesten

Muijen: "Op 24 en 25 augustus brengen onze tafeltennissers een bezoek aan de Belgische tafeltennisclub. Er zijn dan de Sint Bernardusfeesten in het Belgische Nieuwpoort. Wij verzorgen een kraam met streekproducten uit onze regio. In september verzorgt onze kunstenaarsgroep Creatief een tentoonstelling in België. Men is ook bezig een uitwisseling te organiseren voor de colleges van burgemeester en wethouders. En volgend jaar gaat KNA weer een groot concert geven in België."

Vriendschappen

Al ongeveer twee decennia zet Muijen zich in voor de uitwisseling. "Ik vind het leuk om te merken dat er belangstelling is voor elkaar. Nieuwpoort België is een grote plaats, daar komen jaarlijks duizenden toeristen naartoe. Wij willen ons Nieuwpoort ook in België op de kaart zetten en hopen dat mensen vandaar naar ons toekomen. Er zijn overigens al diverse blijvende vriendschappen uit de uitwisseling ontstaan."

Overleg in België

De penningmeester benadrukt dat bestuurslidmaatschap niet veel tijd hoeft te kosten. "Op het moment dat er activiteiten zijn, gaan we vergaderen. De echte voorbereiding voor kaarsjesavond start pas in september. De jumelage-commissie is betrokken bij gemiddeld drie uitwisselingen per jaar. Eens per jaar hebben we overleg met de Belgische commissie; het ene jaar in België, het andere jaar bij ons. Tijdens dat overleg stellen we een programma samen."

Meer informatie

Mensen die meer informatie willen hebben, bestuurslid willen worden of op een andere manier willen helpen, kunnen mailen naar Muijen: pamuijen1943@kpnmail.nl.