Koninklijke onderscheiding voor Rina de Gier uit Goudriaan

GOUDRIAAN • Rina de Gier uit Goudriaan heeft op donderdag uit handen van waarnemend burgemeester Dirk van der Borg een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Dit gebeurde tijdens de maandelijkse open eettafel van de Vrijwillige Hulpdienst Graafstroom in de Multistee in Goudriaan.

Rina de Gier is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot 1987 was ze mantelzorger/ondersteuner van haar ouders en broer. Ze heeft altijd bij haar ouders gewoond. Daar verzorgde ze haar ouders tot deze overleden. Ook woonde ze samen met haar broer die intussen ook overleden is. Rina zorgde dat het huishouden op rolletjes liep.

Kerkenwerk

Rina heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan bij de Hervormde Kerk te Goudriaan. Ze gaf leiding aan de meisjesvereniging Ruth (1960-1970). Haar liefde voor het kinder- en jeugdwerk van de gemeente komt steeds tot uitdrukking in het feit dat ze haar schuur en tuin ter beschikking stelt voor het werk van de Kindervakantiebijbelclub. Ze verricht dan ook allerlei hand- en spandiensten. Verder bezocht ze jarigen namens het verjaringsfonds en collecteerde daarmee voor een goed doel (2005-2017). Thans haalt ze de vaas bij leden die gebruikt wordt voor de bloemengroet.

Van 1993 tot nu toe is ze vrijwilliger bij het verpleeghuis (Nieuwe) Gasthuis te Gorinchem. Rina bezocht een voormalig cliënt en hielp andere bewoners in de huiskamer. Thans brengt ze bewoners naar de gemeenschappelijke ruimte, helpt bij de avondmaaltijd en brengt koffie rond.

Vanaf 2011 is ze ook vrijwilliger bij Vrijwillige Hulpdienst Graafstroom. Ze bezorgt maaltijden van tafeltje-dek-je en vervoert mensen naar de open eettafel.