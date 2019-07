Vijfheerenlanden organiseert Dag van de Toekomst

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden organiseert op donderdag 5 september de Dag van de Toekomst.

Vijfheerenlanden ontwikkelt momenteel de toekomstvisie voor de gemeente, genaamd 'Focus 2035'. "Dat kunnen we niet doen zonder uw inbreng!", meldt de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente wil graag weten welke trends en ontwikkelingen er zijn in de leefomgeving van inwoners. "Hoe kan Vijfheerenlanden daar het beste op inspelen?", vraagt de gemeente zich af.

Vijfheerenlanden gaat graag met inwoners in gesprek tijdens de Dag van de Toekomst. Belangstellenden kunnen dan samen met andere belangrijke partners van de gemeente een actieve bijdrage leveren aan de toekomstvisie van de gemeente.

Er is een middagsessie van 13.30 tot 17.15 uur en een avondbijeenkomst van 19.00 tot 21.30 uur. Meedoen kan de hele dag. Dan zorgt de gemeente voor eten. Maar ook een dagdeel aanwezig zijn, is mogelijk. In de middag zijn er werkateliers, waarin men aan de slag gaat met de thema's bereikbaarheid, duurzaamheid, woon- en leefomgeving, zorg en gezondheid en werk en economie. In de avond wordt gezamenlijk op interactieve wijze de conceptvisie aangescherpt.

De Dag van de Toekomst wordt gehouden in Helsdingen Sport en Cultuur aan de Westelijke Parallelweg 1 in Vianen. Aanmelden kan via focus2035@vijfheerenlanden.nl.