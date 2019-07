Roze lintje voor borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het Beatrixziekenhuis wederom een roze lintje toegekend voor borstkankerzorg. Dit lintje wordt toegekend aan medische instellingen die patiëntgerichte borstkankerzorg leveren.

Borstkanker is een veel voorkomende ziekte. In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100 mannen borstkanker. De diagnose borstkanker is ingrijpend en dwingt een patiënt beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de medische behandeling.

Om te helpen bij het maken van deze keuzes, beoordeelt Borstkankervereniging Nederland zorginstellingen. Zij beoordeelt onder meer de samenstelling van het borstkankerteam, snelheid van medische zorg en ervaringen van patiënten. De instellingen die hun borstkankerzorg hebben geoptimaliseerd en patiëntgerichte zorg leveren, zijn beloond met een roze lintje.

Het Beatrixziekenhuis scoort hoog op diverse gebieden, zoals snelheid van diagnose. Patiënten kunnen doorgaans binnen een week na doorverwijzing terecht en zij doorlopen binnen één dag alle stappen van de diagnostiek. Er volgt een snelle behandeling en er is aandacht voor psychosociale zorg, informatievoorziening en persoonlijke begeleiding.

Patiëntgericht

Het roze lintje is geen medisch keurmerk, maar een keurmerk dat gaat over patiëntgerichte zorg. Het Beatrixziekenhuis heeft een vast mammacare-team met twee mammachirurgen, twee oncologen, plastisch chirurgen, vier radiologen, een verpleegkundig specialist en twee mammacareverpleegkundigen. Een goed op elkaar afgestemd team dat een patiënt gedurende het hele proces begeleidt, van diagnostiek tot behandeling en nacontrole.

Wat toekenning van dit lintje zo bijzonder maakt, is dat ervaringen van patiënten met dit team zwaar meewegen. Patiënten beoordelen het Beatrixziekenhuis en het mammacare-team op zaken als begeleiding, informatievoorziening, bereikbaarheid van de contactpersoon en medische en psychosociale zorg. "Het mammacare-team ging voor mij door het vuur en begreep hoe spannend dit voor mij was", aldus een patiënte die gevraagd werd naar haar ervaringen in het ziekenhuis.