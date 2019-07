Geslaagd chauffeurs event in Schelluinen

SCHELLUINEN • Hans de Baat Olieproducten bv uit Schelluinen heeft op zaterdag 29 juni een geslaagd chauffeurs event gehouden.

Hoe werf je chauffeurs terwijl er een krapte is op de arbeidsmarkt? Dat was de vraag die Hans de Baat Olieprodukten BV zichzelf enkele weken geleden stelde. Een flinke uitdaging, maar het antwoord hebben ze gevonden: organiseer een chauffeurs event.

In samenwerking met Nederveen Opleidingen en Trainingen was zaterdag 29 juni het chauffeurs event in Schelluinen, waarvoor veel kandidaten zich hadden aangemeld. De kandidaten kregen de mogelijkheid om een proefrit te maken op de Big Wheel en 4x4 tankwagen of onder begeleiding van een Nederveen instructeur, een rijles te volgen in vrachtwagen. Daarnaast kregen ze een rondleiding door de AdBlue fabriek en werkplaats om vervolgens in gesprek te gaan met Hans de Baat en Gertjan Nederveen over de mogelijkheden als chauffeur. De kracht van het event zat in de persoonlijke benadering.

Hans de Baat: "Ik ben erg tevreden over het event en het resultaat. Er zijn direct twee chauffeurs voor ons aan het werk gegaan. En meerdere kandidaten zijn uitgenodigd om het vervolgtraject te starten en hebben al een dag mee gedraaid op een tankwagen. Een zeer geslaagd event dus!"