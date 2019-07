Openlucht schilderfestival bij Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Onder het motto 'Iedereen kan schilderen' wordt er op zaterdag 14 september een openlucht schilderfestival gehouden bij Museum de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Museum De Koperen Knop, die dit jaar 30 jaar bestaat, organiseert dit samen met de 40-jarige Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam. Iedereen kan hieraan meedoen. De werken worden na de prijsuitreiking in De Koperen Knop tentoongesteld en gaan vervolgens reizen.

Pintar Rapido, dat is de titel die wordt gegeven aan het festival. Deelname kost 10 euro, waarvoor men op de ochtend van 14 september in het museum een schilderdoek en een broodjeslunch kunt afhalen. In de loop van de dag komt er een cateringploeg langs voor verse koffie of thee. Aan het einde van de dag, tussen 16.00 en 17.00 uur, worden de werken naar het museum gebracht.

De week erop wordt het werk opgehangen in het museum, waar een deskundige jury het zal bekijken. Ook is er een publieksprijs, waarvoor op 19 en 20 september kan worden gestemd. Iedereen kan het werk op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 september komen bekijken. Op deze zaterdag vindt om 11.00 uur de feestelijke prijsuitreiking plaats.Vanaf oktober 2019 gaat het werk reizen en zal het te zien zijn in instellingen en gebouwen in Hardinxveld-Giessendam.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl. Aanmelden voor deelname kan per e-mail via direc-tiesecretariaat@koperenknop.nl, per telefoon via 0184-611366 of tijdens de openingstijden in het museum aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus ook maandag van 13.00 tot 17.00 uur.