Molenlanden biedt cursus Ervaringswerker aan

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden biedt vanaf 11 september dit jaar de cursus Ervaringswerker aan.

Deze cursus is voor mensen die zelf een moeilijke periode in hun leven gekend hebben, daar weer van hersteld zijn en die hun ervaringen met het herstellen hiervan willen inzetten voor anderen. De moeilijke periode kan betrekking hebben op (psychisch) ziek zijn, echtscheiding of verlies.

Mensen die moeilijkheden meemaken, leren hoe ze zich staande kunnen houden. "Deze deskundigheid kun je inzetten voor een ander", redeneert de gemeente Molenlanden. Op welke manier en waar dat kan, leren belangstellenden in de training, die bedoeld is voor inwoners van de gemeente Molenlanden, die zover gegroeid zijn dat zij hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen.

Voor meer informatie en aanmelding: www.vivenz.nl/trainingen of 088-1237000. De cursus bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtenden, die gehouden worden in het Huis van de Waard in Achter het Regthuis aan de A-even 94 in Ottoland.

Aan de training gaat een intakegesprek vooraf. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.