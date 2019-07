Lekkerlanders bereiden twee hulptransporten naar Lesbos voor

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Christian Refugee Relief is bezig met voorbereidingen voor minimaal twee hulptransporten, die in het najaar van 2019 naar Lesbos zullen gaan. Daar verblijven veel vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden.

Stichting Christian Refugee Relief is inmiddels een bekende naam in de waard. Al vijf jaar organiseert deze stichting vanuit verschillende dorpen vrijwilligersgroepen en hulptransporten voor de vluchtelingenkampen op Lesbos en Samos in Griekenland.

De stichting staat voor de grote uitdaging om in het najaar 2019 minimaal twee (winter)hulptransporten te verzorgen naar het vluchtelingenkamp in Lesbos. Daar is hulp bij nodig

Benodigdheden

Er is een grote lijst met benodigdheden opgesteld. De behoefte aan kleding en hygiëne producten is groot, maar ook diverse andere artikelen zijn dit najaar hard nodig, waaronder bijvoorbeeld sjaals, mutsen, tenten, slaapzakken en grote handdoeken. Op de site van de stichting (www.christianrefugeerelief.com) staat een totaaloverzicht van benodigdheden.

De hulp van de achterban in de Alblasserwaard is onmisbaar, meldt Stcihting Christian Refugee Relief. Er wordt gezocht naar inzamelpunten en mensen die samen met familie en vrienden mee willen helpen om goederen in te zamelen.

Alle goederen worden de komende maanden verzameld in een loods in Nieuw-Lekkerland. Elke zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur kan men ingezamelde goederen afgeven in de opslag aan de Veenweideweg 19 C.

Voor vragen over het aanleveren van de goederen, kan men contact opnemen met Martijn Donk (martijn@christianrefugeerelief.com). Ook gelddonaties voor de hulptransporten zijn uiteraard welkom. Doneren kan op NL74 RABO 0306633183 onder vermelding van 'Hulptransport Lesbos'.