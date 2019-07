Vijfheerenlanden beloont veertig inwonersinitiatieven

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft in het eerste halfjaar van 2019 in totaal veertig inwonersinitiatieven beloond met kleine of wat grotere bedragen. In totaal gaat het om bijna 118.000 euro.

Van de 59 aanvragen zijn er nog 15 in behandeling. Vier voorstellen werden afgekeurd. De gehonoreerde initiatieven hebben meestal een vernieuwend karakter.

Stadskwekerij

Een mooi voorbeeld van een inwonersinitiatief is de stadskwekerij aan de Langeweg in Vianen. Hier komt een kweektuin, een bloementuin, een kas om groenten en fruit in te verbouwen en er wordt een opslagplek gemaakt voor onder andere gereedschap en kaphout. Van dit kaphout worden bankjes gemaakt die in de wijk geplaatst worden en op het terrein van de kwekerij. De stadskwekerij wordt gerund door vrijwilligers die het voedsel niet voor zichzelf oogsten. De opbrengsten in groenten en fruit is voor de Voedselbank in Vianen."

Radicalisering

Ook het initiatief van de Turkse vereniging Leerdam Halk Dernegi (LHD) werd gehonoreerd. De vereniging heeft informatieavonden georganiseerd over de landelijk toenemende radicalisering onder jongeren met een Islamitische achtergrond. Een inmiddels opgericht werkgroep bereidt een plenaire bijeenkomst in het najaar voor met gastsprekers en presentaties.

JOP

In Lexmond willen negen jongeren een plek voor de jeugd creëren. In samenwerking en afstemming met de gemeente, de politie, het Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en veel Lexmondse organisaties zijn zij tot een voorstel gekomen om een JongerenOntmoetingsPlek (JOP) te creëren op het evenemententerrein aan de Nieuwe Rijksweg. Naast de financiële bijdrage van de gemeente draagt ook de provincie Utrecht bij aan dit initiatief.

Weekmarkt Hagestein

Ook de markt in Hagestein is volgens de gemeente een prachtig voorbeeld van een inwonersinitiatief. Inwoners die zich verenigd hebben in de stichting Hagestein Vitaal hebben marktkooplui benaderd, de vergunning aangevraagd en gezorgd dat het plein op de woensdagmiddag vrij is voor de kramen. Tijdens de testperiode van een halfjaar worden de energiekosten betaald als stimuleringsbijdrage uit het budget van de inwonersinitiatieven.

Flexibiliteit

Verantwoordelijk wethouder Christa Hendriksen (D66) is enthousiast over het grote aantal aanvragen.

De gemeente stelt zich faciliterend en stimulerend op, benadrukt ze in de halfjaarrapportage. "Dat vraagt om een open houding, vertrouwen over en weer en flexibiliteit. Gaat dit meteen altijd goed? Nee, niet altijd. Dit is een proces van vallen en opstaan, van ervaren en leren en met elkaar ontdekken wat er wel en niet werkt."