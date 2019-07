Kinderen van KC Bobbi in Noordeloos krijgen het boek van kikker cadeau

NOORDELOOS • In de eerste week van juli krijgen alle kinderen van 0 tot 4 jaar bij Kindercentrum Bobbi het boek Kikker is Kikker cadeau.

Voor het derde jaar op rij, krijgen de kinderen van eigenaresse Nieske Brouwer-Maasland een boek. Nieske vind het belangrijk dat de kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met taal en wat is er leuker dan gezellig met de kinderen een boek lezen? De kinderen waren ook dit jaar weer erg enthousiast. In 2017 hebben de kinderen het boek van de Gruffalo gekregen. De leidsters van KC Bobbi geven aan dat dit boek nog steeds erg populair is en dat veel kinderen het boek uit hun hoofd kennen. Het zou leuk zijn als ze de verhalen van kikker ook weer zo leuk mee gaan beleven met ons en met hun ouders.