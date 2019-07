Slootje peuren tijdens Go Kidss in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Op woensdag 19 juni stond er weer een Go Kidss activiteit gepland in Giessen-Oudekerk. Dit keer gingen de kinderen slootje peuren.

Marianne van Hemert heeft de kinderen veel geleerd over wat er in de sloot allemaal leeft. Nadat de kinderen zelf een schepnet hebben gemaakt, zijn ze op onderzoek uitgegaan. Het was een hele warme, maar gezellige en leerzame middag.