Vijfheerenlanden wil Maatschappelijke Diensttijd invoeren

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden is van plan om de Maatschappelijke Diensttijd in te voeren.

Dat schrijft het gemeentbestuur aan de raad van de fusiegemeente. De gemeente is in februari 2019 samen met samenwerkingspartners De Joost, Avres en SamenDoen aanwezig geweest bij de startbijeenkomst van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd, georganiseerd door ZonMw. Daarmee is de gemeente het proces gestart om te komen tot een subsidieaanvraag voor het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Op 4 juni heeft men in samenwerking met de gemeente Utrecht een kansrijke aanvraag ingediend. In oktober dit jaar hoopt de gemeente te starten met een eerste groep jongeren.

Alle jongeren

Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) doen jongeren van 16 tot 27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. Het doel is dat alle jongeren in de gemeente de kans krijgen hun talenten te ontdekken: wie ben ik en wat vind ik leuk? De doelgroep is breed. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan net afgestudeerd, jongeren met een tussenjaar, thuiszitters of jongeren met een beperking.

Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Deze eerste subsidieronde (voor gemeenten) van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd geeft de gemeente de kans te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd.

Het vervolg van MDT De subsidieaanvraag is reeds ingediend en de gemeente verwacht dat deze gehonoreerd zal worden. Eind mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle (mogelijke) samenwerkingspartners in Vijfheerenlanden. In een kleiner comité wordt het halfjaar programma voor jongeren verder uitgewerkt. De MDT start in oktober voor de duur van in ieder geval twee jaar. Landelijk zal een uitgebreide monitoring plaatsvinden.