Ella 192 van Nico Bons uit Ottoland algeheel kampioen op Nationale Rundvee Manifestatie

OTTOLAND/ZWOLLE • Bons-holsteins Ella 192 van Nico Bons uit Ottoland is zaterdag algeheel kampioen geworden op de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) in Zwolle.

Om twee redenen is dat een bijzondere prestatie, vertelt Nico Bons. "We hebben nu drie keer achter elkaar deze show, die eens in de twee jaar wordt gehouden. gewonnen. En dan ook nog met die verschillende koeien. De moeder van Ella 192 won twee jaar geleden. Beide prestaties zijn uniek in Nederland."