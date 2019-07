Oud-inwoner Noordeloos Cees Oosterom schenkt Elfstedenkruisje aan Maarten van der Weijden

WOUDRICHEM • Cees Oosterom doneerde zijn Elfstedenkruisje aan Maarten van de Weijden en kreeg daardoor onverwachts veel media-aandacht.

Een klein gebaar met grote gevolgen voor Woudrichemmer Cees Oosterom. Hij stuurde Maarten van der Weijden zijn Elfstedenkruisje op, toen bekend werd dat de zwemmer na zijn Elfstedenzwemtocht geen eigen kruisje zou krijgen.

De Vereniging de Friesche Elf Steden liet eerder weten dat een kruisje alleen bedoeld is voor mensen die de tocht op schaatsen volbrengen.

"Ik dacht: 'Ik stuur mijn kruisje op en dat gaat Maarten hopelijk reageren'. Maar hij zette mijn brief op Twitter en toen werd het door alle media opgepikt, terwijl ik het juist heel klein wilde houden. Ik had dit écht niet verwacht. Belachelijk hoe dit uit de hand gelopen is."

Aan de andere kant is hij ook goed te spreken over de media-aandacht die hij heeft gekregen. "Zo zijn de prestatie van Maarten én het goede doel nog beter voor het voetlicht gebracht."

Held

Vanwege zijn donatie is Oosterom, voorheen woonachtig in Noordeloos, de afgelopen dagen meerdere malen een held genoemd, maar daar wil hij niets van weten. "Maarten is een held, ik niet. Het ontroerde mij wat hij met zijn zwemtocht teweeg heeft gebracht, met dat mooie weer en al die mensen langs de kant."

Van der Weijden haalde daarmee meer dan zes miljoen euro op voor kankeronderzoek. Dat staat haast in schril contrast met hoe Oosterom zijn Elfstedentocht in 1986 volbracht heeft, zo schrijft hij in zijn brief aan Van der Weijden. "Het was mooi zonnig weer en er was maar weinig wind. Het was eigenlijk een makkie. Dus kijkend waar jij mee bezig bent, vind ik dat jij dit kruisje veel meer toe komt. Ik geef het met heel veel liefde aan je."

Oosterom hoeft zijn kruisje niet terug en is blij dat de 'mediastorm' rondom zijn persoon weer is gaan liggen. "Het dagelijks leven bevalt mij zeer", klinkt het lachend.

Tom Oostra