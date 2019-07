Minder bezoekers voor Slingeland festival

GOUDRIAAN • Het Slingeland festival heeft in het afgelopen weekend minder bezoekers getrokken dan in andere jaren.

"Het was warm en er was veel te doen in de regio", reageert Marieke Verschoor, event coördinator bij het Slingeland festival.

Het festival kende weer een uitgebreid programma met een Nacht Zonder Dak voor jongeren, een vrouwenzwerftocht, een interactief kindertheater over de Barmhartige Baviaan, een kerkdienst en een concert met Lars Gerfen.

"Eigenlijk was het bij alle activiteiten wat minder druk dan anders. De meeste bezoekers kwamen zoals altijd naar de kerkdienst op zondagmiddag", vervolgt Marieke, die aangeeft dat het jaarlijkse evenement in recreatiegebied Slingeland geëvalueerd zal worden. "Er moeten dringend vrijwilligers bij en we staan open voor ideeën voor de volgende keer. Het is goed om na te denken over een Slingeland festival 2.0."

Het evenement bestaat nu al bijna 40 jaar en moet volgens Marieke ook volgend jaar weer plaatsvinden. Marieke: "We hebben ook dit jaar veel mooie gesprekken gehad en we hebben veel verbondenheid gezien tussen gelovigen."