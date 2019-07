VVD Molenlanden: Waar blijft LED-verlichting?

MOLENLANDEN • De VVD-fractie in de gemeente Molenlanden wil graag van het gemeentebestuur weten wat de stand van zaken is van het project LED-verlichting, dat vijf jaar geleden gestart is in de voormalige gemeente Giessenlanden.

In 2014 werd in het kader van 'vooruit-bezuinigen' door de raad van Giessenlanden besloten om LED-lampen in alle armaturen van straten te plaatsen. Hierdoor zouden de energiekosten met 64.000 euro per jaar gereduceerd werden. Het uitvoering van het project zou een looptijd kennen van circa 2 jaar en de investering bedroeg destijds afgerond 1,8 miljoen euro.

De VVD-fractie meent zich te herinneren dat ongeveer twee à drie jaar geleden door het toenmalige gemeentebestuur gemeld is dat door omstandigheden het project vertraging opgelopen had. Tevens is de raad van Giessenlanden in 2017 op de hoogte gebracht van de proefopstelling in de straat Giessenland in Hoornaar.

"Het is nu medio 2019", meldt de VVD van Molenlanden nu. "Meer dan vijf jaar na besluitvorming. Wij constateren dat er op het grondgebied van de voormalige kernen van Giessenlanden, buiten enkele delen van het buitengebied, nog steeds geen sprake is van integrale LED-verlichting."

De VVD wil graag van het gemeentebestuur van Molenlanden weten waardoor dit komt en wanneer de volledige voormalige gemeente Giessenlanden dan wel voorzien van nieuwe verlichting. Ook wil men graag weten of er een financieel nadeel is ontstaan door deze situatie en of er plannen zijn voor de aanleg van LED-verlichting in de gehele gemeente Molenlanden.