VVD Vijfheerenlanden wil af van hondenbelasting

VIJFHEERENLANDEN • VVD Vijfheerenlanden stelt voor om de hondenbelasting in de gehele fusiegemeente af te schaffen.

Voorgeschiedenis: in Leerdam en Vianen werd 'gewoon' hondenbelasting geheven, in Zederik niet. Het college van B&W van Vijfheerenlanden heeft daarom recent voorgesteld om dus ook in de voormalige gemeente Zederik per 2021 de heffing voor hondenbezitters in te voeren. "Dat noemt het college harmonisatie, gelijke monniken, gelijke kappen", schrijft VVD Vijfheerenlanden in een persbericht.

Maar, zo redeneren de liberalen: waarom niet gewoon de hondenbelasting afschaffen voor de hele gemeente. Dat is óók harmonisatie. Dit is ook in de lijn met de landelijke trend, vindt de partij, steeds meer gemeenten hebben recent de hondenbelasting afgeschaft. In grotere gemeenten als Rotterdam en Amsterdam is deze regeling al sinds 2017 van de baan.

De VVD heeft nog een ander argument: volgens de partij worden honden in de landelijke gemeente Vijfheerenlanden veel ingezet als waakhond, ter bescherming van het erf. "Daarop belasting heffen is wat de VVD Vijfheerenlanden betreft géén logische zaak."