Inbraak bij zwembad De Doetse Kom in Giessenburg

GIESSENBURG • Inbrekers braken afgelopen weekend in bij zwembad De Doetse Kom in Giessenburg. Ze maakten niets buit.

Dit meldt het zwembad op de eigen Facebookpagina. 'Er is met grof geweld ingebroken in het kassagedeelte. Helaas voor de inbreker(s) is helemaal niets te halen in De Doetse Kom. Er is echter wel zeer bruikbaar bewijsmateriaal achtergebleven en daar maakt de technische recherche heel graag gebruik van. Wij hopen dat de dader(s) zeer snel aangehouden zullen worden.'