Bibliotheek Ameide verhuist naar Brede school Het Liesveld

AMEIDE • Op woensdag 26 juni is de naam van de nieuwe Brede school aan Liesveldweg 65 onthuld: Het Liesveld. Het is nu klaar voor de nieuwe bewoners: waaronder de bibliotheek van Ameide.

Op 26 augustus gaat de bibliotheek open op het nieuwe adres. Van 19 tot en met 25 augustus is de bibliotheek dicht om alles in te pakken en te verhuizen. In deze week kunnen leden gewoon gebruik maken van de andere bibliotheken, zoals in Lexmond, Meerkerk en Leerdam. Openingstijden en adressen zijn te vinden op www.debibliotheekaanzet.nl.

Brede school

In Het Liesveld zijn basisscholen de Vlindertuin en de Kandelaar en kinderdagverblijven de Purperkanjers en de Hummeltjeshoeve de huisgenoten van de bibliotheek. In de Brede school zijn er door nauwere samenwerking van basisonderwijs, kinderopvang en de bibliotheek, meer kansen voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook ontstaat er meer contact tussen ouders en kinderen, wat de onderlinge verbondenheid in het dorp versterkt.

Bibliotheek Ameide is nog tot eind 2019 onderdeel van de Bibliotheek AanZet. Vanaf 2020 horen alle bibliotheekvestigingen in Vijfheerenlanden bij Bibliotheek Lek en IJssel. De twee bibliotheekorganisaties werken nauw samen zodat de overgang voor leden en bezoekers soepel verloopt en houden iedereen regelmatig op de hoogte.