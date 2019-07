Kontakt Mediapartners kampt met internetstoring

GOUDRIAAN • Als gevolg van een elektriciteitsstoring in Goudriaan kampt Kontakt Mediapartners -uitgever van nieuwsblad Het Kontakt- sinds maandagochtend vroeg met grote internetproblemen.

Zo is het inkomende en uitgaande e-mailverkeer ontregeld. Het is nog niet bekend wanneer de storing zal zijn opgelost.

Bij twijfel of uw advertentie of persbericht is aangekomen: bel uw contactpersonen bij Kontakt Mediapartners. Het algemene nummer van het hoofdkantoor in Goudriaan is: 0183-583200.