Schoolzwemmen blijft mede mogelijk door Rabobank Merwestroom

SLIEDRECHT • Dinsdag 25 juni was de feestelijke uitreiking van de interne Rabobank Clubkas Campagne op het kantoor van Rabobank Merwestroom in Sliedrecht. De campagne waarbij medewerkers die actief zijn binnen een vereniging of stichting in het werkgebied van de bank een financiële bijdrage kunnen ontvangen. Elizabeth Brand maakte locatieleider Renske de Jong van de Rehoboth School in Groot Ammers blij met het project opnieuw schoolzwemmen voor de kinderen van groep 3 tot en met 8.

Elizabeth Brand mocht een cheque van 500 euro van de Rabobank meenemen naar huis. Mede hierdoor kan het schoolzwemmen voor de kinderen van de Rehoboth School behouden blijven.

Rabobank Merwestroom ondersteunt graag maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de lokale werkomgeving.