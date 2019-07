Vies worden mag op Modderdag Hanneshoeve

GIESSENBURG • Op vrijdag 28 juni was het nationale Modderdag. Tienduizenden kinderen in heel Nederland, waaronder kinderen bij de Hanneshoeve in Giessenburg speelden met modder en water.

Tijdens Modderdag ontdekken kinderen weer wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en hoe leuk de natuur is. Hanneke Hakkesteegt van de Hanneshoeve: "De Modderdag is nou precies een activiteit waarbij wij ons thuis voelen. Wij en onze kinderen zijn niet bang om vies te worden en weten hoe we plezier kunnen maken in de natuur."

Spelen in de modder is niet alleen super leuk, uit onderzoeken blijkt dat het ook heel gezond is. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een goede weerstand. Ook verkleint buiten spelen de kans op overgewicht, depressiviteit en angststoornissen. Daarnaast ontwikkelen kinderen zo hun ruimtelijk inzicht en creatief vermogen. 53% van de kinderen in Nederland speelt vaker binnen dan buiten en 3 op de 10 kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten.

"Bij de Hanneshoeve willen we juist bijdragen aan een kindertijd waar buiten spelen en natuur een belangrijk deel van uitmaken. Kinderen op onze BSO komen uit de hele omgeving vandaan en we vermaken ons tot we groen zien."