CPG Inspiratiediner in Gorinchem

GORINCHEM • Communicatie Platform Gorinchem organiseert op woensdag 10 juli van 18.00 tot 22.30 uur voor de tweede keer een inspiratiediner. Tijdens deze editie nemen twee interessante sprekers leden en introducees mee in de wereld van kunst en cultuur. Met welke uitdagingen hebben communicatieprofessionals van culturele instellingen te maken? Lekker eten, netwerken en tussen de gangen door inspiratie opdoen, dat blijft het concept. Opgeven kan tot en met maandag 1 juli.

Martijn Ruding is marketingmanager bij het Mauritshuis in Den Haag en is de eerste spreker van de avond. Ooit had hij een succesvolle baan bij Unilever, nu bedrijft hij marketing in de culturele sector. Met welke uitdagingen krijgt hij te maken en hoe zorgt hij ervoor dat zowel de internationale als de lokale museumbezoeker kiest voor de zeventiende eeuwse kunst van het Mauritshuis? Martijn vertelt er graag over.

Dan is het na het hoofdgerecht tijd voor een hele andere vorm van kunst en communicatie: community art. Theaterproducente Willy van Assen zet kunst en cultuur in rondom sociale vraagstukken. Neem bijvoorbeeld Molke 2.0, een community art project over de kloof tussen boer en burger. Willy laat ons aan de hand van een aantal cases zien hoe zij met community art een doelgroep in beweging krijgt.

Aanmelden vóór 2 juli

De avond start bij het Proeflokaal La Caponnière. Daar vandaan vertrekt de groep te voet met een stadsgids naar de locatie waar gedineerd wordt. Er is plek voor 35 gasten. Aanmelden kan tot en met maandag 1 juli. Leden kunnen hiervoor inloggen via de website. Introducés uit de communicatiewereld mogen een bericht sturen naar programma@cpgorinchem.nl. Leden betalen 40 euro en introducés kunnen voor 60 euro aanschuiven.