Bijna 350 deelnemers aan zwemvierdaagse Dompelaar

• Boven het water vonden kussengevechten plaats tijdens de zwemvierdaagse in De Dompelaar in Groot-Ammers. (Foto: Corrie de Kluijver)

GROOT-AMMERS • Met de zomerse temperaturen van afgelopen week en bijna 350 deelnemers kon de zwemvierdaagse in zwembad De Dompelaar niet meer stuk.

De organisatie was in handen van de Vrienden van de Dompelaar. Samen met vrijwilligers en sponsoren hebben zij in samenwerking met Optisport een mooi programma neerzet. Heel de week waren er activiteiten, zoals kussengevecht boven het water, buikschuiven, muntjesduiken en spelletjesparcoursen. De slotavond werd opgeluisterd door muziek, live radio en streetdance. Natuurlijk nam iedereen aan het eind van de week de felbegeerde medaille, een oorkonde en goodiebag in ontvangst. Beelden vind je op: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar of Instagram: vrienden_van_de_dompelaar.

