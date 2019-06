Cycle for Hope brengt ruim 363.000 euro op

DORDRECHT • Maar liefst 1200 kilometer gesponsord wielrennen door Nederland in 48 uur: dat is wat zo'n 200 wielrenners deden van donderdag 27 tot zaterdag 29 juni. Samen haalden de fietsers met hun inzet ruim 363.000 euro op voor Stichting De Hoop, die hulp biedt bij verslaving en psychische problemen.

Op de laatste dag werden ook een toertocht en Ladies Ride gefietst in de omgeving van Dordrecht.

Op donderdag 27 juni ging Cycle for Hope Rondje Nederland we van start met een mild zonnetje. Op vrijdag werd het warmer en zaterdag finishten de deelnemers met tropische temperaturen. Ondanks dat bleef de stemming er goed in. "Niemand raakt zomaar verslaafd," zegt deelnemer Jan. "Het is mooi dat ze bij De Hoop een nieuwe kans krijgen. Daar wil ik me graag voor inzetten!"

Afzien

De route kwam onder andere over de VAM-berg, een kunstmatige heuvel die op het hoogste punt 48 meter is. Een deelnemer die daar uitpufte vertelt: "We hebben heerlijk weer, maar dit is wel even afzien." Uiteindelijk haalden alle teams tevreden de finish. Ook de deelnemers van de toertocht en Ladies Ride waren trots op hun prestatie in de warmte. "Afzien voor een ander is minder erg," lacht een deelneemster.

Nieuw leven opbouwen

Met de prachtige opbrengst van Cycle for Hope biedt De Hoop hulp bij verslaving en psychische problemen, van preventie tot re-integratie. Dankzij de inzet van deelnemers aan Cycle for Hope kan De Hoop mensen welkom heten in inloophuizen, pastorale hulp geven en werkervaringsplaatsen aanbieden waar cliënten een nieuw leven opbouwen.

Volgend jaar is Rondje Nederland van 25 tot en met 27 juni. De Toertocht en Ladies Ride zullen gehouden worden op 27 juni. Rondje Nederland, de Toertocht en Ladies Ride maken deel uit van het sponsorevenement Cycle for Hope. Dit jaar vindt ook nog de MTB-Marathon plaats, op 13 en 14 september. Inschrijven op www.cycleforhope.nl kan nog steeds.